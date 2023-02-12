Хью Джекман показал свою подготовку к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Недавно в своих социальных сетях Джекман опубликовал фотографию из тренажерного зала. На ней он держит увесистую гантелю, демонстрируя бицепс. Актер также подписал кадр, пошутив над своим коллегой Райаном Рейнольдсом, исполняющим главную роль в фильме.