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Хью Джекман показал свою подготовку к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Шоу-бизнес
Хью Джекман показал свою подготовку к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Австралийский актер Хью Джекман намерен вернуться к роли Росомахи в «Дэдпуле 3». Для этого звезда кино пообещал подкачаться и, оказалось, не соврал.

Недавно в своих социальных сетях Джекман опубликовал фотографию из тренажерного зала. На ней он держит увесистую гантелю, демонстрируя бицепс. Актер также подписал кадр, пошутив над своим коллегой Райаном Рейнольдсом, исполняющим главную роль в фильме.

«Ему всего 46 лет (Рейнольдсу. — Прим. ФАН). Я старше. Но это не соревнование», — отметил Джекман.
Хью Джекман показал свою подготовку к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Ранее стало известно, что режиссер Мэтт Шекман вернется к работе над «Фантастической четверкой». Съемки фильма от студии Marvel стартуют в следующем году.

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