Бывший итальянский премьер-министр, лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони «очень негативно» оценивает политику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
По словам Берлускони, он никогда не стал бы говорить с Зеленским, если бы находился на посту главы правительства Италии. Экс-премьер уверен, что если бы не действия украинского лидера, конфликта на территории страны можно было бы избежать.
«Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина (Зеленского)», — заявил Берлускони.
Бывший премьер также призвал президента США Джо Байдена предложить «план Маршалла» по восстановлению Украины, чтобы добиться прекращения огня. В противном случае, отметил Берлускони, Италия перестанет давать свои деньги и оружие Киеву.