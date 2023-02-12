Продюсер Бардаш предрек угасание Украины из-за ненависти к русским

Если Украина продолжит желать смерти всему русскому, то она будет постепенно «увядать и гаснуть». Такую точку зрения выразил певец и продюсер Юрий Бардаш в интервью Татарке FM.
Сам музыкант родился в Луганской области. Благодаря ему популярность обрели такие группы, как Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы». В настоящий момент он является активным противником политики киевских властей.
«Вы едете по Европам, Америкам, в поддержку режима "95-го квартала", зазываете на войну вырезать русских, и как следствие работы ваших черных ртов, украинцы гибнут сотнями тысяч», — заявил Бардаш.
Ранее стало известно о новом проекте продюсера. Бардаш решил взять под свое крыло украинскую певицу Яну Соломко.