Сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины

Сирены звучат сразу в трех украинских регионах. Речь идет о Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Сообщений о пострадавших не поступало. Известно, что сперва тревогу объявили в Днепропетровской области, а вскоре еще в двух.