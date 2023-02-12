Сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена на территории нескольких областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, передает RT.
Сирены звучат сразу в трех украинских регионах. Речь идет о Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Сообщений о пострадавших не поступало. Известно, что сперва тревогу объявили в Днепропетровской области, а вскоре еще в двух.
Ранее сообщалось, что на территории Днепропетровска прозвучало несколько взрывов. Информации о возможных разрушениях жилых построек не поступало. Сколько всего было взрывов, не уточняется.