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Сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины

Происшествия
Сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена на территории нескольких областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, передает RT.

Сирены звучат сразу в трех украинских регионах. Речь идет о Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Сообщений о пострадавших не поступало. Известно, что сперва тревогу объявили в Днепропетровской области, а вскоре еще в двух.

Ранее сообщалось, что на территории Днепропетровска прозвучало несколько взрывов. Информации о возможных разрушениях жилых построек не поступало. Сколько всего было взрывов, не уточняется.
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