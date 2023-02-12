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Филипп Киркоров поскандалил с Региной Тодоренко в эфире шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров поскандалил с Региной Тодоренко в эфире шоу «Маска»

Первый выпуск четвертого сезона шоу «Маска» вышел на НТВ. В эфире программы между судьями проекта даже завязался небольшой конфликт.

Его участниками стали Филипп Киркоров и Регина Тодоренко. Так, после выступления Хомяка телеведущая предположила, что под маской скрывается некий молодой блогер. Певец же посчитал эту версию несостоятельной и попросил Валерию предложить более правильный вариант.

«Ну, наконец-то началось! Потусторонний мир! Между прочим, у Валерии родилась более правдоподобная версия, поделись с нами», — заявил Киркоров.

Певица послушно выдвинула свою версию. По ее мнению, под маской Хомяка скрывается Люся Чеботина.

В судейский состав также вошел Тимур Родригез. Он признался, что заранее догадывался о личностях четырех участников проекта.
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