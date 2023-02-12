Филипп Киркоров поскандалил с Региной Тодоренко в эфире шоу «Маска»

Его участниками стали Филипп Киркоров и Регина Тодоренко. Так, после выступления Хомяка телеведущая предположила, что под маской скрывается некий молодой блогер. Певец же посчитал эту версию несостоятельной и попросил Валерию предложить более правильный вариант.