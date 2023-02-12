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Три человека пострадали в результате ДТП на Ямале за последние сутки

Происшествия
Три человека пострадали в результате ДТП на Ямале за последние сутки

Три человека доставлены в больницу за последние сутки после ДТП на трассах в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Всего за это время в регионе произошло 13 аварий, уточнили в окружном управлении ГИБДД.

Одно из ДТП произошло на 89-м километре трассы Коротчаево —Тазовский. Водитель МАЗа потерял контроль над управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение с КамАЗом. Травмы получил водитель второго большегруза.

Еще два человека пострадали в аварии, произошедшей на 935-м километре трассы Сургут — Салехард. Там снегоход Ski-Doo протаранил фуру Scania, которая остановилась на проезжей части. В больницу попали водитель и пассажир снегохода, пишет «Север-Пресс».

Серьезное ДТП ранее произошло на трассе в Тульской области. В результате столкновения Skoda Octavia и «Жигулей» погиб молодой водитель отечественного автомобиля.
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