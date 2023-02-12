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Жители Франции вышли на митинг против членства страны в НАТО и поставок оружия Украине

Политика
Жители Франции вышли на митинг против членства страны в НАТО и поставок оружия Украине

Акции протеста против членства Франции в НАТО и поддержки Украины поставками вооружения прошли в Париже и других городах страны. Об этом ТАСС рассказал лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Митинг в столице Франции посетили около десяти тысяч человек, отметил он. В ходе манифестации жители разрезали флаги НАТО и требовали прекратить поставки вооружения Киеву, передает «Взгляд».

«Нет самолетам, нет танкам, нет ракетам для Украины! Выйдем из НАТО! Нет третьей мировой войне!» — скандировали демонстранты.

Ранее во Франции также прошли протесты против повышения пенсионного возраста. По данным МВД страны, митинг посетили порядка миллиона граждан страны.
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