ВСУ обстреляли Донецк из ствольной артиллерии

Украинская армия атаковала Донецк. По городу было выпущено девять снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
По данным ведомства, прилеты зафиксированы сразу в нескольких точках города. Под огнем оказались Киевский, Петровский районы. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы, пишет RT.
Часом ранее украинские войска обстреляли Горловку. Боевики ВСУ атаковали Никитовский район из артиллерии калибром 122 миллиметра.
Еще один обстрел Донецка произошел вечером 11 февраля. Тогда сообщалось о нескольких взрывах в черте города, которые, по предварительной информации, стали причиной работы системы ПВО.