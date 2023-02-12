Власти Мариуполя сообщили о возвращении людей в город

Жители Мариуполя постепенно возвращаются в город. Об этом РИА Новости рассказал мэр Олег Моргун.
По его словам, сейчас население Мариуполя составляет по меньшей мере 230 тысяч человек. Моргун допустил, что в городе могут проживать до 300 тысяч человек. При этом в начале прошлого года в Мариуполе насчитывалось 426 тысяч человек.
«По моим подсчетам, порядка 230 тысяч человек. Мы как можем посчитать — пенсии, социальные выплаты, заработные платы. Плюс рабочие, плюс военные. Порядка 300 тысяч, я думаю, сейчас находятся», — сообщил мэр.
Моргун подчеркнул, что люди продолжают возвращаться в свои дома. Он выразил уверенность, что население Мариуполя будет и дальше расти. При этом главной задачей властей сейчас является обеспечение людей работой и условиями для жизни.