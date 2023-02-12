Власти Эфиопии разработали программу экспорта пшеницы

Аддис-Абеба, 12 февраля. Власти Эфиопии приступили к запуску программы по экспорту пшеницы.
Ранее чиновники республики взяли курс на отказ от импорта злаков и переход на собственное производство. Правительство отметило, что урожай 2022 года покроет все государственные потребности с остатком, который пойдет на продажу другим странам.
«Мы выполнили то, что обещали нашему народу. И сегодня воплотили мечту Эфиопии об экспорте пшеницы в реальность», — заявил премьер-министр Абий Ахмед.
В дополнение к этому глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о создании торгового представительства России в республике. Оно получит финансирование за счет ассигнований из бюджета.
Спустя некоторое время заместитель отечественного министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Эфиопии Алемайеху Тегену Аргау. Стороны обсудили укрепление отношений и отметили важность партнерства в различных областях.