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Власти Эфиопии разработали программу экспорта пшеницы

Весь мир
Власти Эфиопии разработали программу экспорта пшеницы

Аддис-Абеба, 12 февраля. Власти Эфиопии приступили к запуску программы по экспорту пшеницы.

Ранее чиновники республики взяли курс на отказ от импорта злаков и переход на собственное производство. Правительство отметило, что урожай 2022 года покроет все государственные потребности с остатком, который пойдет на продажу другим странам.

«Мы выполнили то, что обещали нашему народу. И сегодня воплотили мечту Эфиопии об экспорте пшеницы в реальность», — заявил премьер-министр Абий Ахмед.

В дополнение к этому глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о создании торгового представительства России в республике. Оно получит финансирование за счет ассигнований из бюджета.

Спустя некоторое время заместитель отечественного министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Эфиопии Алемайеху Тегену Аргау. Стороны обсудили укрепление отношений и отметили важность партнерства в различных областях.
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