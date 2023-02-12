Пять рекомендаций, как заработать на видеоконтенте от команды соцсети ЯRUS

Вознаграждение за просмотры видео смогут получать все пользователи приложения ЯRUS. Разработчики завершили бета-тестирование первого этапа перехода на новую систему монетизации. За каждую тысячу уникальных просмотров блогер получит порядка 50 монет. Также пользователи смогут получать монетки за сюжеты.
Монетизировать свой видеоконтент в социальной сети ЯRUS можно при соблюдении нескольких условий.
Опубликованные видеоролики должны быть авторскими, то есть уникальными, и в течение календарного месяца набирать более тысячи просмотров. На ожидаемую сумму вознаграждения может повлиять низкая глубина просмотров. Например, если пользователь выключит десятиминутное видео на третьей секунде, такой просмотр не будет учтен при расчете. Также не учитываются искусственные «накрутки».
Если вы никогда не снимали видео или боялись камеры, вам поможет ряд простых, но очень эффективных рекомендаций. Своими наработками по созданию видеоконтента поделилась автор и ведущая новостной рубрики «Что в ЯRUS» Katy Sky.
● Для начала скачайте одно из приложений для мобильного монтажа. Это позволит оперативно и качественно выкладывать видеоконтент в социальную сеть.
● Во время съемки старайтесь, чтобы освещение было, как можно более яркое. Если вы снимаете вечером, приобретите специальную лампу.
● Желательно, чтобы во время съемки не было посторонних звуков, особенно, если вы снимете в наушниках. Как показывает практика, они «цепляют» гораздо больше посторонних звуков и в результате вас просто не будет слышно.
● Придумайте какую-то свою «фишку», не копируйте других.
● Первые съемки делайте дома, в одиночестве. Так вы быстрее привыкните и в последствии съемка на людях не будет вас беспокоить.
● Обязательно разбавляйте видео вставками. Кстати, это и может стать одним из ваших преимуществ. Согласитесь, скучно смотреть на монотонно говорящего человека без изменения картинки?
● И не бойтесь хейтеров. Всем вы никогда не будете нравиться, но ваши результаты всегда останутся с вами. Просто делайте!
Монетизация видео и сюжетов в социальной сети ЯRUS только первый шаг. В дальнейшем пользователи будут получать вознаграждение за размещение постов и даже фотографий. Это позволит новому российскому приложению оставаться самой привлекательной площадкой для авторов в Рунете. Монетизация в приложении ЯRUS работает не только для блогеров. Успешно используют эту возможность и многочисленные благотворительные организации, например, приюты для бездомных животных