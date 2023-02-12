Пять рекомендаций, как заработать на видеоконтенте от команды соцсети ЯRUS

Монетизация видео и сюжетов в социальной сети ЯRUS только первый шаг. В дальнейшем пользователи будут получать вознаграждение за размещение постов и даже фотографий. Это позволит новому российскому приложению оставаться самой привлекательной площадкой для авторов в Рунете. Монетизация в приложении ЯRUS работает не только для блогеров. Успешно используют эту возможность и многочисленные благотворительные организации, например, приюты для бездомных животных