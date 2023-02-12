Пашу забрал Ханну с новорожденным малышом из клиники Дубая

Певица Ханна 9 февраля стала мамой во второй раз. Артистку с малышом из клиники встречали счастливый отец Пашу (Павел Курьянов) и дочь Адриана.
Пара состоит в браке с июля 2015 года. Их первому ребенку пять лет, роды проходили в Майами. Как отметили счастливые родители, Адриана очень хотела стать старшей сестрой.
Второго малыша Ханна рожала в одной из лучших клиник Дубая в VIP-палате под присмотром врачей и супруга. Пашу лично присутствовал в палате и все дорогу поддерживал жену.
Ханна после родов призналась, что очень счастлива и наслаждается каждой секундой своей жизни. Вместе с тем она передала пламенный привет поклонникам и поблагодарила их за поддержку.
Недавно из роддома выписалась бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Артистка опубликовала фотографию с новорожденной дочерью в салоне автомобиля.