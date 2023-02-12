Белый дом: сбитые над Канадой и Аляской объекты отличались от китайского аэростата

Объекты, сбитые над территорией Канады и Аляски, не были похожи на китайский аэростат. В частности, была замечена большая разница в размерах, говорится в сообщении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
Воздушные объекты над Канадой и Аляской были ликвидированы при помощи истребителей F-22. Они находились на высоте около 12 километров, что создавало риски для гражданской авиации.
Как отметил представитель Белого дома, сбитые объекты оказались намного меньше, чем китайский аэростат. Окончательную характеристику специалисты смогут дать после изучения обломков.
«Над этим мы сейчас работаем», — говорится в сообщении.
Инцидент с неопознанными воздушными объектами произошел 10 февраля. Как уточняли в Белом доме, по осколкам стало ясно, что они были беспилотными.