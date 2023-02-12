Спасатели ликвидировали пожар в строящейся башне в «Москва-Сити»

Пожар площадью 300 квадратных метров в строящейся башне в «Москва-Сити» ликвидирован. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Огонь охватил строящуюся башню Moscow Tower на площади 100 квадратных метров вечером 12 февраля. Возгорание началось на уровне четвертого этажа. Предварительно известно, что воспламенились строительные материалы, пишет RT.
Позже пламя распространилось по площади 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не сообщается. Людей в здании во время возгорания не было. На месте происшествия работают экстренные службы Москвы. Остальные сведения появятся позже.