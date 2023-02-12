Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минздрав Сирии сообщил о возросшем числе погибших в результате землетрясений

Происшествия
Минздрав Сирии сообщил о возросшем числе погибших в результате землетрясений

Число погибших на подконтрольных правительству территориях Сирии увеличилось с 1408 до 1414 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габаш.

Глава ведомства уточнил информацию по пострадавшим. По словам аль-Габаша, ранения различной степени тяжести получили 2349 граждан. Переданная другими государствами гуманитарная помощь будет распределена по всей стране, отмечает телеканал Al Mayadeen.

«Это неокончательные цифры, учитывая, что поисково-спасательные работы пока не остановлены», — отметил аль-Габаш.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Сирии оказались полностью разрушены десять школ. Повреждения получили свыше 500 учебных учреждений.
сирия землетрясения погибшие минздрав
Военкоры ФАН
Лучшие в аду