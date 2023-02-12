Минздрав Сирии сообщил о возросшем числе погибших в результате землетрясений

Число погибших на подконтрольных правительству территориях Сирии увеличилось с 1408 до 1414 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габаш.
Глава ведомства уточнил информацию по пострадавшим. По словам аль-Габаша, ранения различной степени тяжести получили 2349 граждан. Переданная другими государствами гуманитарная помощь будет распределена по всей стране, отмечает телеканал Al Mayadeen.
«Это неокончательные цифры, учитывая, что поисково-спасательные работы пока не остановлены», — отметил аль-Габаш.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Сирии оказались полностью разрушены десять школ. Повреждения получили свыше 500 учебных учреждений.