В штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили задачи и цели российского кинематографа

На традиционной встрече «кибербойцы» побеседовали о различных аспектах развития отечественного кинематографа с экспертами «индустрии зрелищ».
Кинодраматург, литератор и обозреватель «Абзац Медиа» Филипп Фиссен рассказал, что нередко в погоне за прибылью главным на площадке становится продюсер, а не режиссер. Стремление нажиться на аудитории, особенно характерное для западных фильммейкеров, может привести к финансовому успеху, однако чаще становится причиной разочарования зрителя — ведь его не обманешь.
Филипп Фиссен признается: в мир кино он пришел именно потому, что, как зритель, не раз чувствовал при просмотре картины, что ее создатели видят свою аудиторию слишком просто и одномерно. Но зрители достойны большего, уверен Филипп Фиссен. Кинодраматург верит, что ситуация уже меняется в лучшую сторону: более того, российский кинематограф стоит на пороге «ренессанса». Одна из причин — переход финансирования кинопроизводства от «частников» в государственные руки.
«К этим деньгам нужно очень ответственно относиться, и каждый рубль вложить именно в то, что нужно сейчас обществу, государству, народу. Чтобы это проникло в него и побуждало его к поступкам и намерениям более высокого характера», — считает Фиссен.
Специальный гость встречи режиссер Денис Нейманд уверен: важно, чтобы аудитория узнавала себя в людях по ту сторону экрана.
«Зритель, он же на себя смотрит, он через героя экранного переживает кино и жизнь заодно. Он хочет видеть свою многомерность. Он сложный человек, и он хочет видеть это. Не какой-то карикатурой, или чем-то еще в этом роде. Или там картонным каким-то, двумерным. Когда на зрителя обратит внимание наше кино, тогда оно будет самоокупаться прекрасно», — объясняет Нейманд.
Эксперты единодушны: по-настоящему хороший фильм должен не просто собрать кассу, но и оставить след в умах и сердцах зрителей.