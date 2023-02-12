В штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили задачи и цели российского кинематографа

Филипп Фиссен признается: в мир кино он пришел именно потому, что, как зритель, не раз чувствовал при просмотре картины, что ее создатели видят свою аудиторию слишком просто и одномерно. Но зрители достойны большего, уверен Филипп Фиссен. Кинодраматург верит, что ситуация уже меняется в лучшую сторону: более того, российский кинематограф стоит на пороге «ренессанса». Одна из причин — переход финансирования кинопроизводства от «частников» в государственные руки.