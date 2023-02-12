Депутат Милонов призвал не терпеть «нетвойняшек» в ключевых структурах нашей страны

Противники политического курса нашей страны, занимающие, к примеру, места в руководстве IT-сектора, могут поставить под удар информационную безопасность граждан РФ. Причиной тому становится такая степень свободы слова, какую на Западе не могут даже представить. Об этом в авторской колонке ФАН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Желто-синие тряпки помойные
Представить не могу, чтобы топ-менеджер компании Microsoft вдруг заявил: «Мне стыдно за Соединенные Штаты. Они ведут жуткую войну на Украине. Они террористы». Или, предположим, один из «экзекьютивов» Google вдруг говорит: «Я считаю, что Джо Байден не прав. Байден убийца! Байден подонок!» Лично мне кажется, что это невозможно в современном западном обществе. Там вроде демократия? Да, демократия есть, но почему-то иное мнение никто высказать не может. Однако же, в России все наоборот. В общем-то, люди, имеющие отношение к топ IT-индустрии страны, то есть те, которые должны в общем-то как-то заботиться о наших с вами секретах, конфиденциальности, информационной политике, не стесняются: вывешивают у себя желто-синие тряпки помойные на аватарках, клянутся в любви к этим копрофилам из Украины, потому что они, видите ли, такие все либеральные и свободные. Сколько мы будем терпеть этих «нетвойняшек» в управляющих структурах нашей страны?
Расчистить Авгиевы конюшни
Каждый из этих гаденышей с удовольствием вскроет вашу почту и продаст все конфиденциальные сведения парням из Киева, Львова или Варшавы. Они — враги! Да, мы не в Америке: имеют ли они право на такую позицию, наверное, имеют. Наверное, могут высказывать свое, отличное от позиции абсолютного большинства, мнение насчет событий. Конечно. Но имеют ли право эти люди занимать важные, ключевые места, пускай не в государственном, но важном IT-секторе нашей страны? Считаю, нет. Давайте уже наведем порядок в собственном доме, иначе мы будем и дальше удивляться, почему вдруг на Украине становится известно что-то, что не должно было. Давайте наведем порядок и будем заботиться о безопасности. Да, мы здесь, на фронте, позаботимся, мы здесь, на фронте, прикроем, но внутри страны давайте уже расчистим Авгиевы конюшни «нетвойняшек» и соевых куколдов.