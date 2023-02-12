Депутат Милонов призвал не терпеть «нетвойняшек» в ключевых структурах нашей страны

Представить не могу, чтобы топ-менеджер компании Microsoft вдруг заявил: «Мне стыдно за Соединенные Штаты. Они ведут жуткую войну на Украине. Они террористы». Или, предположим, один из «экзекьютивов» Google вдруг говорит: «Я считаю, что Джо Байден не прав. Байден убийца! Байден подонок!» Лично мне кажется, что это невозможно в современном западном обществе. Там вроде демократия? Да, демократия есть, но почему-то иное мнение никто высказать не может. Однако же, в России все наоборот. В общем-то, люди, имеющие отношение к топ IT-индустрии страны, то есть те, которые должны в общем-то как-то заботиться о наших с вами секретах, конфиденциальности, информационной политике, не стесняются: вывешивают у себя желто-синие тряпки помойные на аватарках, клянутся в любви к этим копрофилам из Украины, потому что они, видите ли, такие все либеральные и свободные. Сколько мы будем терпеть этих «нетвойняшек» в управляющих структурах нашей страны?