Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 12 февраля.
Россия
В течение минувших суток 14-я и 92-я механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись на Купянском направлении ударам западной группировки войск ВС РФ. В результате ликвидированы до 80 военнослужащих противника, шесть единиц техники и одна гаубица Д-20.
На Херсонском направлении российские подразделения противостояли украинской артиллерии силами своей оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерийских групп. Нанесены удары по 78 батарейным позициям и по 119 точкам скопления живой силы и техники.
Украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ» был уничтожен в районе населенного пункта Лиман, а в Харькове высокоточным ракетным ударом поражены цеха сборки бронетехники на машиностроительном заводе имени Малышева. В Дружелюбовке подорван склад боеприпасов.
В течение дня средствами противовоздушной обороны сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и 12 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».
Тем временем на Крымском мосту началась укладка асфальта на новые автомобильные пролеты. Все восстановительные работы должны завершиться в марте текущего года.
Ситуация в Донбассе
На Лиманском направлении группировка войск ВС РФ нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в населенных пунктах Торское, Ямполовка, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва, а также в Серебрянском лесничестве. В течение дня в этом районе было уничтожено до 100 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты (БМП), пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица «Акация».
Под Донецком потери противника составили более 250 солдат, одна БМП пехоты, четыре транспортных средства, две гаубицы M777, самоходки Paladin и «Акация», одно орудие «Гиацинт-Б», две противотанковые пушки «Рапира». В районе Белогоровки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов, так же, как и в Елизаветовке.
Украинские источники сообщают, что с 13 февраля доступ в Бахмут будет закрыт для всех гражданских лиц. Данная мера вводится якобы для предотвращения проникновения в город российских диверсантов, проезд теперь будет возможен лишь по специальному пропуску.
Тем временем бои за населенный пункт и его окрестности продолжаются. Сегодня утром появились данные об освобождении располагающегося неподалеку поселка Красная Гора. Часть солдат ВСУ отступила под натиском бойцов ЧВК «Вагнер» в Парасковиевку, где также продолжаются сражения.
Украина
Украина приступила к испытаниям дрона-камикадзе, разработанного конструкторским бюро экспериментального ракетостроения NAURocket при Национальном авиационном университете. Очертаниями он напоминает российский дрон «Герань» и также, судя по звуку, обладает двухтактным двигателем.
Тем временем польский президент Анджей Дуда торопит Запад с новыми поставками оружия Киеву, так как, в противном случае в ближайшие недели «Путин может победить». Он дополнил свои опасения тем, что не знает, где после этого Россия остановится.