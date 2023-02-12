Американских политиков призвали вернуть пожертвования, полученные от криптобиржи FTX

Вашингтон, 12 февраля. Команда юристов, занимающаяся вопросами банкротства криптобиржи FTX, призвала американских политиков вернуть пожертвования, полученные от руководства компании.
По словам адвокатов, они обратились к ряду законодателей, получивших от FTX взносы на проведение избирательной кампании, предложив им добровольно вернуть средства, украденные у инвесторов руководством биржи. В противном случае деньги будут истребованы в судебном порядке.
«В той мере, в какой такие платежи не возвращаются добровольно, кредиторы FTX оставляют за собой право возбудить иски в Суде по делам о банкротстве с требованием возврата таких платежей с начислением процентов с даты начала любого действия», — говорится в обращении.
Крайним сроком для возврата денег в досудебном порядке юристы называют 28 февраля.
Основываясь на данных Федеральной избирательной комиссии (FEC), портал Coindesk определил 196 сенаторов и конгрессменов США, которые принимали пожертвования FTX. Эксперты по правовым вопросам говорят, что политикам было бы разумно удовлетворить просьбу адвокатов FTX до того, как дело дойдет до суда.
«Команда, которой поручено провести банкротство FTX, скорее всего, будет возбуждать судебный процесс по мошенническим переводам в отношении политиков и политических организаций, если они не вернут средства», — считает эксперт по банкротству Тэд Уилсон.
По его мнению, юридические издержки для многих получателей пожертвований могут оказаться больше тех сумм, которые они получили от компании.
Уилсон отметил, что некоторые политики поспешили пожертвовать средства криптобиржи в благотворительные фонды в надежде отмежеваться от токсичных спонсоров. Вместе с тем он предупредил, что этот шаг не отменит их обязательств перед обманутыми инвесторами.
«Внесение благотворительного взноса — это хорошая пиар-уловка, чтобы попытаться дистанцироваться от предположительно коррумпированных спонсоров. Но пожертвование денег на благотворительность не освобождает его от ответственности», — отметил он.
Как стало известно ранее, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид вместе с другими топ-менеджерами компании потратил более 70 миллионов долларов на пожертвования в пользу политиков и политических организаций в преддверии промежуточных выборов 2022 года. В итоге сам Бэнкман-Фрид стал вторым, а FTX — третьим по величине донорами Демократической партии, уступив лишь Джорджу Соросу.
Одним из политиков, которые получили пожертвования от основателя FTX, стал президент США Джо Байден. Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли глава государства вернуть 10 миллионов долларов, полученных от Бэнкмана-Фрида на избирательную кампанию 2020 года, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «ограничена в возможностях комментировать вопросы денежных взносов».
Крах FTX произошел через несколько дней после окончания голосования на промежуточных выборах в конгресс. Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид был арестован в начале декабря по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и нарушениях при финансировании предвыборной кампании. Позже он был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов. Прокурор, ведущий дело FTX, заявил, что относит этот случай к «крупнейшим финансовым махинациям в американской истории».
Как отметил специалист по ликвидации предприятий Джон Рэй, назначенный временным управляющим компании, FTX стала самым вопиющим примером корпоративного банкротства, с которым он сталкивался за всю свою сорокалетнюю карьеру. По его словам, в фирме не было чёткого разделения средств компании и денег клиентов — не было должного бухучета, отсутствовали средства защиты цифровых активов, принадлежащих клиентам, нецелевое расходование средств клиентов скрывалось. Средства компании бесконтрольно тратились на приобретение недвижимости и личных вещей для сотрудников и консультантов, а руководство FTX не вело записей о принятии решений.
В случае, если обвинению удастся доказать вину Сэма Бэнкмана-Фрида по всем пунктам, ему грозит до 115 лет тюремного заключения.