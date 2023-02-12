Американских политиков призвали вернуть пожертвования, полученные от криптобиржи FTX

Крах FTX произошел через несколько дней после окончания голосования на промежуточных выборах в конгресс. Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид был арестован в начале декабря по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и нарушениях при финансировании предвыборной кампании. Позже он был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов. Прокурор, ведущий дело FTX, заявил, что относит этот случай к «крупнейшим финансовым махинациям в американской истории».