Глава ОПЕК: инвестиции в нефтяную отрасль должны составлять около 500 млрд долларов в год

Аль-Гайс отметил, что сторонам, принимающим участие в переговорах по климату, важно сделать паузу на мгновенье и посмотреть на сложившуюся картину в общем. Глава ОПЕК уверен, что переход на возобновляемые источники энергии должен быть упорядоченным, инклюзивным и отвечающим безопасности всех участников рынка.