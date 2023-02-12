Глава ОПЕК: инвестиции в нефтяную отрасль должны составлять около 500 млрд долларов в год

Инвестиции в добычу нефти необходимо увеличить до 500 млрд долларов в год. К этому на энергетической конференции в Каире призвал генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс, пишет Bloomberg.
Такие вложения, по его словам, дадут возможность удовлетворить будущие мировые потребности. Кроме того, они позволят сделать климатическую повестку «более сбалансированной и справедливой».
Аль-Гайс отметил, что сторонам, принимающим участие в переговорах по климату, важно сделать паузу на мгновенье и посмотреть на сложившуюся картину в общем. Глава ОПЕК уверен, что переход на возобновляемые источники энергии должен быть упорядоченным, инклюзивным и отвечающим безопасности всех участников рынка.