Окружает себя силовиками: зачем Зеленский меняет министра обороны

Замена Алексея Резникова на Кирилла Буданова – часть процесса перестановки окружения украинского президента с гражданских специалистов на силовиков. Поскольку изменение законов ради сиюминутных интересов не является чем-то уникальным, то назначение нового министра произойдет уже в скором времени. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.
Сегодня Верховная рада Украины рассмотрела проект изменения закона о том, что министром обороны не может стать военный. Подобный шаг необходим, чтобы назначить на этот пост нынешнего главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова, которому давно прочили министерский портфель.
«Ни для кого не секрет, что готовят Буданова к посту министра обороны. Зеленский сейчас пытается силовиков расставить по всем должностям, включая гражданские, включая назначение недавно губернаторов. Он всюду ставит представителей СБУ и силовиков. Буданов идет по той же схеме. На самом деле есть чего опасаться», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что законодательные препоны никогда не останавливали украинскую власть от принятия необходимых ей решений.
«На Украине подобных прецедентов было огромное количество. Ради того, чтобы назначить министром внутренних дел Юрия Луценко, переписали закон полностью. Так что это не первый и не последний раз», — подытожил он.
Эксперты отмечают, что новый министр обороны в лице Буданова представляет немалую опасность. В отличие от Резникова он является достаточно компетентным для этой должности.