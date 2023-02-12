Окружает себя силовиками: зачем Зеленский меняет министра обороны

Замена Алексея Резникова на Кирилла Буданова – часть процесса перестановки окружения украинского президента с гражданских специалистов на силовиков. Поскольку изменение законов ради сиюминутных интересов не является чем-то уникальным, то назначение нового министра произойдет уже в скором времени. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.