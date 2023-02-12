Врач Арсенева раскрыла распространенную причину анемии у женщин

Анемия диагностируется у 29% женщин репродуктивного возраста в мире. Распространенную причину недуга назвала врач-гематолог Анастасия Арсенева.
Специалист предупредила, что «малокровие» может маскироваться под гастрит или пониженное давление. Поэтому для определения заболевания следует определить не только уровень гемоглобина, но и ферритина.
«Обильные менструации у женщин — потеря крови более 80 миллилитров за сутки — один из главных факторов риска развития анемии», — приводит слова Арсеневой «Мослента».
Гематолог также рассказал о нюансе лечения анемии. Чем ниже уровень ферритина, тем более эффективны препараты для прием внутрь, добавила Арсенева.