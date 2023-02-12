Что нужно знать о вяленых томатах: ФАН собрал данные о плюсах и минусах этого суперфуда

Вяленые томаты совсем недавно появились на российском рынке, но всего за пару-тройку лет завоевали сердца гурманов. О пользе этого «сухоовоща» можно говорить долго, а есть ли у такого блюда недостатки? ФАН собрал информацию по данному вопросу.
Заготовка
Вяленые томаты впервые стали готовить в Италии, где более 300 дней в году стоит солнечная погода. Половинки спелых отобранных помидоров укладывают на большие столы и оставляют сушиться прямо на открытом воздухе. Примерно через 4-5 дней (а в условиях российского юга и все 7) томаты теряют лишнюю влагу, после чего их готовят к длительному хранению. К слову, в последние десятилетия томаты стали вялить при помощи духовки, что почти никак не сказывается на потребительских свойствах.
Подсушенные половинки чаще всего укладывают в стеклянные банки вместе с ароматными травами и заливают оливковым маслом. Также встречается такой способ заготовки, как вакуумизация.
На что похож вкус вяленых томатов
На вкус готовые вяленые томаты напоминают чернослив только с кислинкой и с ароматом помидора. Этот своеобразный букет используют в дальнейшем, чтобы обогатить соусы, блюда из мяса и рыбы, в качестве перекуса и так далее. Кроме того, вяленые помидоры можно коптить или вымочить в воде и получить ингредиент, сходный по вкусовым особенностям со свежими томатами.
Польза вяленых томатов
Сушеный на солнце помидор сохраняет все свойства свежего овоща. Он так же богат антиоксидантами, витаминами A, C, D, E, длинным рядом витаминов группы B, ликопином, положительно влияет на нервную систему, состав крови, способствует снижению холестерина и сахара в крови. Заготовленный овощ обладает низкой энергетической ценностью (всего 23 ккал) и умеренной углеводностью (43,5 г), а потому отлично подходит в качестве перекуса и диабетикам, и следящим за весом.
Самая удивительная особенность томатов — большое содержание ликопина, каротиноидного фермента, который и придает им яркий красный цвет. Он положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, защищает предстательную железу, укрепляет стенки сосудов и капилляров, замедляет старение. Вещество лучше всего выделяется при тепловой обработке — вот почему вяленые под солнцем или в духовом шкафу томаты так полезны.
С осторожностью
Но всем ли можно употреблять этот суперфуд? Оказывается, из-за повышенного содержания щавелевой кислоты не стоит злоупотреблять блюдом людям с мочекаменной болезнью, подагрой, тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка, гастритом и язвой. Таким любителям вяленых томатов следует контролировать порции и частоту употребления. Также при заболеваниях печени и желчного пузыря рекомендуется тщательно удалять с половинок томатов оливковое масло.
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