Что нужно знать о вяленых томатах: ФАН собрал данные о плюсах и минусах этого суперфуда

Вяленые томаты впервые стали готовить в Италии, где более 300 дней в году стоит солнечная погода. Половинки спелых отобранных помидоров укладывают на большие столы и оставляют сушиться прямо на открытом воздухе. Примерно через 4-5 дней (а в условиях российского юга и все 7) томаты теряют лишнюю влагу, после чего их готовят к длительному хранению. К слову, в последние десятилетия томаты стали вялить при помощи духовки, что почти никак не сказывается на потребительских свойствах.