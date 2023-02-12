Карьерный консультант Мухина назвала самый подходящий момент для беседы с начальством

Многие сотрудники остерегаются обращаться к начальству напрямую. По мнению карьерного консультанта, психолога Анны Мухиной, это вполне объяснимо. В беседе с ФАН эксперт объяснила причины страха общения с руководством и назвала самый подходящий момент для беседы с начальством.
По словам Анны Мухиной, чаще всего сотрудники не хотят привлекать к себе внимание из-за боязни навлечь гнев руководителя.
«Эта закономерность прослеживается из области психологии. Нам всем страшно получить отказ, нам всем в той или иной мере страшно быть отвергнутыми. Речь идет не только о работе, а в целом в ряде других случаев, когда одному человеку сложно обратиться к более значимой персоне с просьбой», — отметила карьерный консультант.
Говоря о боязни перед руководством, собеседник ФАН отметила, что в общении с начальством необходимо также учитывать некоторые простые психологические приемы.
«Не надо идти к начальнику, когда он зол после какого-то важного совещания. Не надо приходить, когда он собирается обедать. Такие вещи нужно учитывать. Мы все знаем о человеческих особенностях своих начальников. Лучше прийти, когда начальник расслаблен, спокоен, после обеда, когда он никуда не бежит. Лучше беседы не назначать на начало и конец рабочего дня», — заключила Анна Мухина.
Ранее карьерный консультант рассказала, что может послужить мотивацией руководству для увеличения оплаты труда сотруднику.