Карьерный консультант Мухина назвала самый подходящий момент для беседы с начальством

Многие сотрудники остерегаются обращаться к начальству напрямую. По мнению карьерного консультанта, психолога Анны Мухиной, это вполне объяснимо. В беседе с ФАН эксперт объяснила причины страха общения с руководством и назвала самый подходящий момент для беседы с начальством.