Собчак предложила певице Славе интервью в ответ на критику

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на критику со стороны певицы Славы. Знаменитая блондинка предложила оппонентке интервью.
Исполнительницу хита «Попутчица» возмутил пост Собчак, в котором та заступилась за рок-певицу Земфиру (признана в России иноагентом). Слава назвала журналистку «бегущей по границам». Телеведущая отреагировала на этот выпад в соцсетях.
«Дорогая певица Слава, может, скажешь все это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?» — написала Собчак.
Напомним, в своей публикации Слава жестко раскритиковала Земфиру. Певица напомнила, что рок-исполнительница дала в России большой концерт, заработала на россиянах и только после этого сбежала за границу. Поп-артистка назвала Земфиру и Собчак предателями и лицемерами.