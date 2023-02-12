Собчак предложила певице Славе интервью в ответ на критику

Напомним, в своей публикации Слава жестко раскритиковала Земфиру. Певица напомнила, что рок-исполнительница дала в России большой концерт, заработала на россиянах и только после этого сбежала за границу. Поп-артистка назвала Земфиру и Собчак предателями и лицемерами.