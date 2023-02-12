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Собчак предложила певице Славе интервью в ответ на критику

Шоу-бизнес
Собчак предложила певице Славе интервью в ответ на критику

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на критику со стороны певицы Славы. Знаменитая блондинка предложила оппонентке интервью.

Исполнительницу хита «Попутчица» возмутил пост Собчак, в котором та заступилась за рок-певицу Земфиру (признана в России иноагентом). Слава назвала журналистку «бегущей по границам». Телеведущая отреагировала на этот выпад в соцсетях.

«Дорогая певица Слава, может, скажешь все это в лицо? Слабо интервью в стиле Оскара Кучеры и ответить на все эти важные вопросы?» — написала Собчак.

Напомним, в своей публикации Слава жестко раскритиковала Земфиру. Певица напомнила, что рок-исполнительница дала в России большой концерт, заработала на россиянах и только после этого сбежала за границу. Поп-артистка назвала Земфиру и Собчак предателями и лицемерами.
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