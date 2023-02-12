Президент ЦАР подписал меморандум по обмену опытом с ОАЭ в области развития и модернизации госсектора

Абу-Даби, 12 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Дубай на саммит по глобальному управлению.
В его преддверии лидер Центральноафриканской Республики подписал с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов меморандум по обмену опытом, совместному развитию и модернизации.
Правительство Центральноафриканской Республики активно расширяет партнерские отношения с государствами Черного континента. Несколькими днями ранее Фостен-Арканж Туадера провел встречу со своими коллегами из Чада и Анголы Махаматом Идрисом Деби Итно и Жуаном Лоренсу соответственно.
Кроме того, президент ЦАР принял приглашение на саммит «Россия — Африка», который состоится с 26–29 июля 2023 года. В случае непредвиденных обстоятельств его заменит на конференции глава правительства Абдулай Диоп.
Ранее власти ДРК пожертвовали республике медикаменты на сумму более полутора миллиардов франков КФА. По словам представителей двух стран, это результат совместной работы над развитием сотрудничества.