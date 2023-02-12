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Тело пенсионера обнаружили на пепелище барака в Сочи

Происшествия
Тело пенсионера обнаружили на пепелище барака в Сочи

В Сочи 70-летний местный житель стал жертвой пожара, который вспыхнул в доме барачного типа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Старошоссейной в поселке Дагомыс. Пламя распространилось на площади 420 квадратных метров. Из полыхающего строения эвакуировали 30 человек. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

На пепелище спасатели обнаружили тело 70-летнего хозяина одной из квартир. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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