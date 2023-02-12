Экс-защитник «Арсенала» Эбуэ назвал Аршавина легендой российского футбола

Бывший игрок «Арсенала» Эммануэль Эбуэ поделился впечатлениями о совместной игре с Андреем Аршавиным.
Эммануэль Эбуэ 12 февраля сыграл за сборную Африки на Кубке легенд. Бывший защитник «Арсенала» ответил на вопросы журналистов и посетовал на отсутствие Андрея Аршавина.
«Андрей — большой игрок, великий. Я играл с ним три года. Отличный парень, я был рад делить с ним поле. Это было отлично, потому что он был очень крут. Аршавин — легенда в России. Я надеялся, что увижу его здесь», — отметил Эбуэ.
Аршавин перешел в «Арсенал» из петербургского «Зенита». Бронзовый призер Евро-2008 выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год.