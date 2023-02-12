Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками

Нью-йоркский Метрополитен-музей отнес Илью Репина и Ивана Айвазовского к украинским художникам.
Культурное учреждение разместило на странице с картиной «Корабль в лунном свете» Айвазовского информацию о том, что автор произведения – украинец. Такое же заявление можно увидеть на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина, пишет РИА Новости.
Айвазовский и Репин родились во времена Российской империи в Феодосии и Чугуеве. Ранее Метрополитен-музей назвал украинским художником Архипа Куинджи. Глава Союза художников России Андрей Ковальчук возмутился, что в таком случае речь идет о политической провокации.