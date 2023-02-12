Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками

Культурное учреждение разместило на странице с картиной «Корабль в лунном свете» Айвазовского информацию о том, что автор произведения – украинец. Такое же заявление можно увидеть на странице с картиной «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» Репина, пишет РИА Новости.