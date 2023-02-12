Глава РАСПП отметил возможность России на 85% заменить западный импорт поставками из Азии

На Россию, по словам главы РАСПП, ориентирован в основном малый и средний бизнес Китая. В то же время некоторые из этих предприятий поставляют свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки, что говорит о конкурентоспособности производимых товаров.