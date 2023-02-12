Глава РАСПП отметил возможность России на 85% заменить западный импорт поставками из Азии

Китай и другие азиатские страны способны заместить до 85% импорта России, поступавшего ранее из Европы и США, заявил в интервью РИА Новости председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
Он напомнил, что Пекин является основным торговым партнером Москвы уже 12 лет. Товарооборот между странами в прошлом году достиг рекордных 190 млрд долларов. В связи с этим Манкевич отметил, что потенциал КНР и других государств Азии позволит им заменить порядка 85% выпадающего объема западного импорта.
На Россию, по словам главы РАСПП, ориентирован в основном малый и средний бизнес Китая. В то же время некоторые из этих предприятий поставляют свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки, что говорит о конкурентоспособности производимых товаров.