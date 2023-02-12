Турецкие спасатели достали из-под завалов кота спустя 110 часов после землетрясения

Спасатели в Турции вызволили кота, который 110 часов провел под завалами, образовавшимися в результате сокрушительного землетрясения.
Судя по видео, внешне животное выглядит вполне здоровым. Кот не пугался спасателей, однако воду от них принял не сразу. Мужчины бережно передавали животное из рук в руки, чтобы погладить и успокоить, передает турецкое издание Sabah.
Выживший кот оказался не первым, кого удалось спасти из-под обломков. Ранее спасатели вытащили собаку, которая также испуганно и удивленно смотрела по сторонам. Однако после настойчивых попыток людей угодить животному, им удалось найти к нему поход.
Сокрушительное стихийное бедствие произошло 6 февраля. На Турцию обрушилось землетрясение магнитудой 7,7. Это были самые мощные толчки за последние 80 лет, заявил президент республики Тайип Эрдоган.