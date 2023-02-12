Antiwar: США увидели в поведении Китая плохой знак для России

США посчитали, что Китай изменил риторику по отношению к России, однако это не соответствует действительности. Такое мнение выразил американский журналист Тед Снайдер.
Автор в статье для Antiwar отметил, что существует мнение об изменении риторики китайского лидера Си Цзиньпина в отношении России. Это произошло после его переизбрания на пост генерального секретаря ЦК КПК. Некоторые посчитали, что Пекин решил отвернуться от Москвы в пользу США, передает «ПолитРоссия».
По мнению некоторых экспертов, такая ситуация является плохим знаком для РФ. Однако это не соответствует действительности.
«Российско-китайское стратегическое партнерство никогда не было направлено против третьих стран, включая США, и оно всегда позволяло обеим сторонам преследовать свои собственные интересы», – сказано в материале.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Россия и Китай намерены развивать двустороннее сотрудничество. По ее словам, контакты будут основаны на принципах «неприсоединения» и «неконфронтации».