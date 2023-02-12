Antiwar: США увидели в поведении Китая плохой знак для России

Автор в статье для Antiwar отметил, что существует мнение об изменении риторики китайского лидера Си Цзиньпина в отношении России. Это произошло после его переизбрания на пост генерального секретаря ЦК КПК. Некоторые посчитали, что Пекин решил отвернуться от Москвы в пользу США, передает «ПолитРоссия».