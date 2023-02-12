Останки маленького беззубого динозавра обнаружили в Бразилии

Останки беззубого динозавра Berthasaura Leopoldinae, неизвестного науке, обнаружили ученые Национального музея Бразилии.
Найденный ящер отличался от предыдущих находок странной формой черепа и полным отсутствием зубов. Кроме того, он имел миниатюрное туловище. Животное передвигалось на задних лапах и весило всего восемь–десять килограмм, приводит слова ученого Алешандри Келлнера pravda.ru.
«У нас есть череп, челюсть, кости таза и плечевого пояса, позвоночник, а также полный набор конечностей Berthasaura Leopoldinae», — добавил доктор наук.
Находка поможет исследователям не только узнать как можно больше о жизни древних рептилий, но и развенчать ряд мифов и легенд на эту тему.