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Ученые из Хельсинки рассказали, у каких людей чаще возникают проблемы с психикой

Общество
Ученые из Хельсинки рассказали, у каких людей чаще возникают проблемы с психикой

Как социально-экономический статус связан с развитием психических заболеваний, рассказали специалисты Хельсинкского университета.

Ученые рассматривали случаи шизофрении, тревожных, аффективных и других расстройств, вызванных, в том числе, употреблением наркотиков. В общей сложности специалисты проанализировали данные о более 1,2 млн человек.

Оказалось, что у людей с низким уровнем образования к 52 годам риск развития психических заболеваний находится на уровне 58%. У людей с шизофренией и злоупотребляющих психоактивными веществами связь между социально-экономическим статусом и диагнозом была особенно сильной.

Однако ученые обратили внимание, что подобные расстройства — это широко распространенное явление. Они могут встречаться и вне зависимости от социально-экономического статуса.
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