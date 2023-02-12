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Бронзовый призер Евро-2008 Юрий Жирков завершил спортивную карьеру

Спорт
Бронзовый призер Евро-2008 Юрий Жирков завершил спортивную карьеру

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков объявил о завершении спортивной карьеры.

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков решил завершить карьеру в 39-летнем возрасте. Об этом один из самых титулованных футболистов в истории РФ сообщил журналистам «РБ Спорт».

«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», — отметил он.

Последним клубом Жиркова были подмосковные «Химки». На счету защитника 105 матчей в составе сборной России, в которых он забил два гола.
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