Тодоренко и Топалов растрогали поклонников номером на шоу «Конфетка»

Тодоренко и Топалов исполнили на шоу песню «Я не верю больше твоим словам». Ее написал Роман Сталюков, которого телеведущая назвала талантливейшим парнем. По словам блогера, ее сердце «раскололось на части», когда она услышала эту композицию.