Тодоренко и Топалов растрогали поклонников номером на шоу «Конфетка»

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко и ее муж, певец Влад Топалов, дуэтом исполнили песню на шоу «Конфетка». Звездные супруги растрогали поклонников совместным номером.
На шоу начинающие и известные только узкому кругу исполнители представляют свои песни. Профессионалы перерабатывают треки, после чего их поют звезды.
Тодоренко и Топалов исполнили на шоу песню «Я не верю больше твоим словам». Ее написал Роман Сталюков, которого телеведущая назвала талантливейшим парнем. По словам блогера, ее сердце «раскололось на части», когда она услышала эту композицию.
«Благодарим за этот музыкальный (не побоюсь этого слова) шедевр. Каждое слово и каждая нота — в самое сердце», — поделилась эмоциями Тодоренко в соцсетях.
Поклонники отметили, что им понравилась и сама песня, и ее исполнение от звездных супругов. Номер телеведущей и певца растрогал зрителей.
«Просто разрыв! Спасибо вам за эти эмоции!»;
«Я плакала, когда слушала. Вы это передали на 200 из 100... Дотронулись до сердца прям»;
«Это было волшебно! Слезы, мурашки», — пишут в комментариях подписчики Тодоренко.
Напомним, недавно блогер провела отпуск без мужа на Мальдивах. Знаменитость отправилась на острова с сыновьями. Тодоренко пояснила, что в Москве не жалела себя и соглашалась на все проекты.