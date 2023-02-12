Оправдать поставки оружия: зачем нужны бесконечные антироссийские резолюции в ООН

Постоянное выдвижение «пустых» резолюций с осуждением РФ дискредитирует авторитет ООН в качестве главной международной площадки. Подобными действиями Вашингтон пытается придать дополнительной легитимности своему вмешательству в конфликт. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.
Издание Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что 24 февраля, к годовщине СВО, страны-партнеры Украины предложат Генеральной ассамблее ООН проголосовать за резолюцию с требованием к России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международно-признанными границами».
«К сожалению, в последнее время ООН теряет авторитет. Например, позиция Гуттереша вызывает ряд вопросов. Организация Объединенных Наций должна была рассматривать все моменты, в том числе заявление России конца 21 года о гарантиях безопасности. Значит мы имеем игнорирование заявлений одних государств и признание других резолюций под давлением определенных стран. Все это дискредитирует в какой-то степени действия ООН», — рассказал парламентарий.
Депутат отметил, что конечной целью подобных акций является достижение Западом «морального превосходства» для дальнейших поставок вооружений Украине.
«Что преследуют эти страны? Это продолжение той шумихи и очередная попытка оправдывать поставки оружия. Естественно, все это делается под давлением Соединенных Штатов Америки, которые пытаются чем-то оправдывать свои действия. В том числе свое давление на другие страны», — подытожил он.
Эксперты полагают, что столь вольное злоупотребление процедурами ООН может в конечном счете привести международную структуру к краху. Подобное уже происходило в межвоенный период, когда потерявшая все рычаги влияния Лига Наций ничем не смогла помешать началу наиболее кровопролитной войны в истории человечества.