Оправдать поставки оружия: зачем нужны бесконечные антироссийские резолюции в ООН

Издание Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что 24 февраля, к годовщине СВО, страны-партнеры Украины предложат Генеральной ассамблее ООН проголосовать за резолюцию с требованием к России «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы из Украины, в соответствии с ее международно-признанными границами».