Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Белый дом: Байден лично приказал ВВС США сбить неопознанный объект над Канадой

Армия
Белый дом: Байден лично приказал ВВС США сбить неопознанный объект над Канадой

Президент США Джо Байден 11 февраля лично отдал приказ американской истребительной авиации уничтожить неопознанный объект над территорией Канады. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что наблюдение за объектом велось около суток, после чего ВВС США его сбили по приказу Байдена, при этом вся операция координировалась с канадскими властями. В боевом вылете были задействованы истребители пятого поколения F-22 Raptor, подчеркнула Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу MSNBC.
байден ввс сша истребители F-22 НЛО
Военкоры ФАН
Лучшие в аду