Белый дом: Байден лично приказал ВВС США сбить неопознанный объект над Канадой

Она отметила, что наблюдение за объектом велось около суток, после чего ВВС США его сбили по приказу Байдена, при этом вся операция координировалась с канадскими властями. В боевом вылете были задействованы истребители пятого поколения F-22 Raptor, подчеркнула Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу MSNBC.