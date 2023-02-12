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Издание Sabah раскрыло преимущества клюквы для организма человека

Общество
Издание Sabah раскрыло преимущества клюквы для организма человека

Клюква вносит значимый вклад в укрепление здоровья человека. О полезных свойствах ягоды рассказали специалисты.

Продукт богат клетчаткой, витаминами A, Е и C, салициловой кислотой, кальцием и мелатонином. Благодаря такому составу ягода благотворно влияет на кровяное давление, защищает от рака и простуды, улучшает свертываемость крови и даже поддерживает здоровье полости рта, передает Sabah.

Клюкву также рекомендуется употреблять при ряде заболеваний. Например, она полезна при воспалении легких, инфекциях, раке, глазных болезнях, гипертонии и камнях в почках. В горсти ягоды содержится около 16 килокалорий.
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