Издание Sabah раскрыло преимущества клюквы для организма человека

Клюква вносит значимый вклад в укрепление здоровья человека. О полезных свойствах ягоды рассказали специалисты.
Продукт богат клетчаткой, витаминами A, Е и C, салициловой кислотой, кальцием и мелатонином. Благодаря такому составу ягода благотворно влияет на кровяное давление, защищает от рака и простуды, улучшает свертываемость крови и даже поддерживает здоровье полости рта, передает Sabah.
Клюкву также рекомендуется употреблять при ряде заболеваний. Например, она полезна при воспалении легких, инфекциях, раке, глазных болезнях, гипертонии и камнях в почках. В горсти ягоды содержится около 16 килокалорий.