Издание Sabah раскрыло преимущества клюквы для организма человека

Продукт богат клетчаткой, витаминами A, Е и C, салициловой кислотой, кальцием и мелатонином. Благодаря такому составу ягода благотворно влияет на кровяное давление, защищает от рака и простуды, улучшает свертываемость крови и даже поддерживает здоровье полости рта, передает Sabah.