Сенатор Шумер заявил об «отличной форме» Байдена для переизбрания

Президент США Джо Байден находится в «отличной форме». Такое мнение выразил лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.
Политик в эфире телеканал ABC высказался об электоральных перспективах главы государства. По его словам, лидер находится в отличной форме, чтобы переизбираться. В качестве примера Шумер привел выступление Байдена с обращением к конгрессу.
«Так что я оптимистичен», – сказал Шумер.
Сенатор также высказался о низких рейтингах главы государства. Он вспомнил, что в 1983 году политика Рональда Рейгана поддерживали только 36% граждан. Однако он одержал победу на выборах с большим перевесом.