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Сенатор Шумер заявил об «отличной форме» Байдена для переизбрания

Политика
Сенатор Шумер заявил об «отличной форме» Байдена для переизбрания

Президент США Джо Байден находится в «отличной форме». Такое мнение выразил лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.

Политик в эфире телеканал ABC высказался об электоральных перспективах главы государства. По его словам, лидер находится в отличной форме, чтобы переизбираться. В качестве примера Шумер привел выступление Байдена с обращением к конгрессу.

«Так что я оптимистичен», – сказал Шумер.

Сенатор также высказался о низких рейтингах главы государства. Он вспомнил, что в 1983 году политика Рональда Рейгана поддерживали только 36% граждан. Однако он одержал победу на выборах с большим перевесом.
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