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Разведчик ЗВО сообщил, что при отступлении ВСУ бросают западное оружие и обмундирование

Армия
Разведчик ЗВО сообщил, что при отступлении ВСУ бросают западное оружие и обмундирование

Украинские военные отступают на участке фронта под Кременной, несут потери, бросают свое вооружение и обмундирование. Об этом военкорам РИА Новости рассказал разведчик, действующий во составе подразделения Западного военного округа в зоне спецоперации.

По его словам, российские военнослужащие находят на оставленных ВСУ позициях много западного оружия, которое собирается в качестве трофеев, но не используется в ходе боевых действий.

«У нас нет надобности его использовать, у нас свое оружие очень хорошее», — сказал разведчик.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ продвинулись на несколько километров на Кременском направлении, захватив ряд опорных пунктов Нацгвардии Украины.
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