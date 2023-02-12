Разведчик ЗВО сообщил, что при отступлении ВСУ бросают западное оружие и обмундирование

Украинские военные отступают на участке фронта под Кременной, несут потери, бросают свое вооружение и обмундирование. Об этом военкорам РИА Новости рассказал разведчик, действующий во составе подразделения Западного военного округа в зоне спецоперации.
По его словам, российские военнослужащие находят на оставленных ВСУ позициях много западного оружия, которое собирается в качестве трофеев, но не используется в ходе боевых действий.
«У нас нет надобности его использовать, у нас свое оружие очень хорошее», — сказал разведчик.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ продвинулись на несколько километров на Кременском направлении, захватив ряд опорных пунктов Нацгвардии Украины.