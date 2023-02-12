Бренд Chery оказался лидером среди иномарок по продажам на российском рынке в январе

Наиболее популярной моделью данной марки оказался Tiggo 7 PRO с показателем реализации 2283 штуки. Далее идут Chery Tiggo 8 PRO (965) и Chery Tiggo 4 (664). В первую пятерку также вошли Tiggo 4 PRO (664) и Tiggo 8 PRO (422 экземпляра).