Бренд Chery оказался лидером среди иномарок по продажам на российском рынке в январе

Россияне за январь купили 5518 автомобилей Chery. Именно этот китайский бренд стал лидером продаж среди иномарок, сообщает агентство «Автостат».
Наиболее популярной моделью данной марки оказался Tiggo 7 PRO с показателем реализации 2283 штуки. Далее идут Chery Tiggo 8 PRO (965) и Chery Tiggo 4 (664). В первую пятерку также вошли Tiggo 4 PRO (664) и Tiggo 8 PRO (422 экземпляра).
Многие зарубежные автомобильные компании ранее решили уйти с российского рынка на фоне санкционного давления Запада. Тем самым они позволили значительно расширить долю присутствия брендам из дружественных стран, прежде всего азиатских.