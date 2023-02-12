Политолог Бредихин рассказал о роли БРИКС в создании нового миропорядка

Государства БРИКС сегодня создают модель будущего, которая выгодна России. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился кандидат исторических наук и сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Антон Бредихин.
Шиванкар Менон в издании Foreign Affairs написал, что многие страны в результате украинского кризиса не примкнули к коалиции Запада, но и не встали на сторону России. По мнению автора, они пытаются приспособиться к меняющемуся миропорядку.
Научный сотрудник Антон Бредихин отметил роль Нью-Дели в недопущении изоляции РФ. Азия стала важным регионом.
«Индия послужила альтернативным рынком по сбыту нефти и других сырьевых ресурсов. Он наряду с Сингапуром стали хабом по дальнейшей торговле нефтяными ресурсами на мировых рынках», — отметил эксперт.
Исследователь указал на перспективы взаимодействия Москвы с Каиром.
«Египет сегодня — это наши ворота на Африканский континент. У него важная очень роль в Африканском союзе, с которым сейчас выстраивает отношения ЕврАзЭС», — сказал Бредихин.
Политолог обратил внимание на роль латиноамериканских держав. Они имеют перспективы стать ведущими в области разработки альтернативных денежных моделей.
«Бразилия в рамках БРИКС вырабатывает новую финансовую стратегию. Она вместе с Аргентиной создают общую валюту, после чего возможно создание единой валюты для России, Индии, Китая, Южной Африки», — подчеркнул эксперт.
Ученый предрек комплексную трансформацию планетарной системы. Аналитик полагает, что государства, открыто не решившиеся пока озвучить союз с Москвой, идут по нужной траектории.
«Сейчас мы видим, что те страны, которые условно не поддержали Россию, являются и в будущем будут являться наиболее активными партнерами России по развитию новой архитектуры всего глобального мира», — резюмировал сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Антон Бредихин.
Ранее депутат Виталий Милонов сравнил русофобию на Украине с бешенством. Народный избранник призвал найти и казнить националиста, расстрелявшего военнопленных Вооруженных сил РФ.