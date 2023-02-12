Политолог Бридже назвал препятствия для создания газового и зернового хабов на Ближнем Востоке

Россия и Бахрейн обсуждают идею создания хабов для торговли зерном и газом в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже в беседе с ФАН указал на возможные препятствия, с которыми реализация данного проекта может столкнуться.