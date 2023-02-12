Политолог Бридже назвал препятствия для создания газового и зернового хабов на Ближнем Востоке

Россия и Бахрейн обсуждают идею создания хабов для торговли зерном и газом в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже в беседе с ФАН указал на возможные препятствия, с которыми реализация данного проекта может столкнуться.
Так, по мнению специалиста, сразу несколько факторов могут повлиять на успех данного предприятия: первый — экономический, второй — политический и третий — регуляторный.
«Во-первых, проекты такого масштаба требуют значительных инвестиций, которые могут быть недоступны или неэффективны в текущих условиях экономической ситуации. Второе — реализация проектов может быть связана с политическими рисками: изменение политической ситуации, нестабильность экономической ситуации и так далее. И в-третьих, реализация проектов может быть связана с трудностями, связанными с получением необходимых регуляторных разрешений и согласованием с нормативными актами», — объяснил Дмитрий Бридже.
Кроме политолог добавил, что в зависимости от условий реализации проекта может возникнуть также проблемы экологического и социального характера.
«Важно оценить все возможные последствия и принять меры для их минимизации», — заключил Бридже.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о завершающей стадии работ по созданию Центра распределения и торговли природным газом. Первая торговая операция на новом международном хабе будет осуществлена уже в текущем году.