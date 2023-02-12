Волны-убийцы и метановые пузыри могли погубить суда в Бермудском треугольнике

Вокруг Бермудского треугольника появилось множество легенд, однако корабли и самолеты в этом месте действительно пропадали.
Исследователи попытались дать этим и другим событиям научные объяснения, например, воздействие метана. Этот газ поднимается с морского дна и делает воду менее плотной, что приводит к затоплению кораблей, пишет РИА Новости.
Еще одна гипотеза указывает на геомагнитную аномалию – она сбивает с толку экипаж и приборы. Однако в Бермудском треугольнике такой аномалии нет. К третьей научной версии исчезновения судов отнесли волны-изгои. Одиночный водяной вал высотой 20-30 метров действительно может губить корабли. Волны-убийцы способны возникать и в районе Бермудского треугольника.