Волны-убийцы и метановые пузыри могли погубить суда в Бермудском треугольнике

Еще одна гипотеза указывает на геомагнитную аномалию – она сбивает с толку экипаж и приборы. Однако в Бермудском треугольнике такой аномалии нет. К третьей научной версии исчезновения судов отнесли волны-изгои. Одиночный водяной вал высотой 20-30 метров действительно может губить корабли. Волны-убийцы способны возникать и в районе Бермудского треугольника.