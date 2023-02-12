У Леонида Агутина обнаружился долг перед налоговой в 8 миллионов рублей

Певец и композитор Леонид Агутин оказался в списке должников Федеральной налоговой службы (ФНС). У артиста обнаружилась задолженность по налогам в 8 миллионов рублей.
Точная сумма вероятного долга Агутина составляет 7 миллионов 972 тысячи рублей. Ее могли начислить как на имущество, так и на доходы певца.
Пока неизвестно, за что именно должен заплатить композитор. С начала 2023 года ФНС изменила систему — теперь деньги вносят на единый налоговый счет (ЕНС), и они идут на покрытие всех обязательств.
Однако пока система работает со сбоями. Налогоплательщики жалуются в Сети, что на «Госуслугах» им приходят непонятные начисления. При входе в приложение всплывает сообщение, что налоговая задолженность может отображаться некорректно из-за работ на стороне ФНС.
Не исключено, что задолженность, которая числится за Агутиным, — тоже результат сбоя, пишет kp.ru. Певец всегда вовремя платил налоги и никогда не попадал в списки звездных должников.