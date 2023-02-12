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Маневр водителя «Волги» привел к тройному ДТП под Екатеринбургом

Происшествия
Маневр водителя «Волги» привел к тройному ДТП под Екатеринбургом

Правоохранители Свердловской области проводят проверку по факту аварии на Тюменском тракте. В региональном ГУ МВД рассказали, что под Екатеринбургом столкнулись три автомобиля.

Согласно предварительному выводу, аварию мог спровоцировать 49-летний мужчина, управлявший автомобилем «Волга».

Водитель попытался выполнить перестроение, что создало помеху для иномарки Kia Rio. Сидевшая за рулем женщина попыталась уйти от удара. Она не справилась с управлением, в результате чего машина врезалась в ограждение, а затем ее отбросило на Lada Granta. Никто из граждан не пострадал.
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