Маневр водителя «Волги» привел к тройному ДТП под Екатеринбургом

Правоохранители Свердловской области проводят проверку по факту аварии на Тюменском тракте. В региональном ГУ МВД рассказали, что под Екатеринбургом столкнулись три автомобиля.
Согласно предварительному выводу, аварию мог спровоцировать 49-летний мужчина, управлявший автомобилем «Волга».
Водитель попытался выполнить перестроение, что создало помеху для иномарки Kia Rio. Сидевшая за рулем женщина попыталась уйти от удара. Она не справилась с управлением, в результате чего машина врезалась в ограждение, а затем ее отбросило на Lada Granta. Никто из граждан не пострадал.