Маневр водителя «Волги» привел к тройному ДТП под Екатеринбургом

Водитель попытался выполнить перестроение, что создало помеху для иномарки Kia Rio. Сидевшая за рулем женщина попыталась уйти от удара. Она не справилась с управлением, в результате чего машина врезалась в ограждение, а затем ее отбросило на Lada Granta. Никто из граждан не пострадал.