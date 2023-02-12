Пустая бравада: политолог Дудчак оценил слова Данилова о «развале России»

Громкие заявления главы СНБО Украины — не более чем напускная бравада, чтобы поднять боевой дух общества и продемонстрировать лояльность западным партнерам. От реальности эти фантазии предельно далеки, что видно по обстановке на местах. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.
Украина должна приучать мир к мнению, что Россия якобы не может сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в которых она сейчас существует. С таким резонансным заявлением вчера, 11 февраля, выступил глава СНБО Украины Алексей Данилов.
«Ему необязательно говорить, как все на самом деле. У них есть стратегия, достаточно эффективно работающая до определенного момента. Пока ты дышишь — кричи громче всех, что всех победишь. Будет большое разочарование, когда все эти мифы и легенды накроются медным тазом. Но на определенном промежутке времени это работает. Как такая вдохновляющая пропаганда. Которая говорит, что еще чуть-чуть и победа будет в руках. Тем временем почему-то никто не хочет участвовать в процессе, судя по тем видеокадрам, которые мы часто видим. Когда отлавливают мужиков украинских на улицах, где попало», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что такими заявлениями Данилов повышает свой вес у западных партнеров. Он действует с надеждой на то, что кадровые чистки лично его обойдут стороной.
«Заявления Данилова, помимо всего прочего, полностью перекликаются с риторикой многих деятелей на Западе, которые считают, что российские ресурсы и богатства должны принадлежать им. Ничего нового в этом плане не происходит последние лет 300. Речи Данилова приятно слышать на Западе, ну и заодно он себе пытаются выторговать какие-то личные преференции. Про украинские интересы я не говорю. Потому что тут все происходит в интересах конкретных деятелей, которым на простых жителей плевать. Он надеется, что не попадет под раздачу, которую американцы проводят в системе украинской власти. Пытается показать, что он наиболее полезен для британских и американских спецслужб, в интересах которых сейчас действует Киев», — подытожил Дудчак.
Напомним, что Данилов достаточно регулярно делает разного рода резонансные заявления. Так, в минувшую среду он призвал уничтожить цели Украины на территории РФ.