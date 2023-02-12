«Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» в дебютном матче Дзюбы

«Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» в дебютном матче Артема Дзюбы за московский клуб.
«Локомотив» со счетом 2:1 обыграл «Урал» в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Джебель-Али» в Дубае 12 февраля. На 19-й минуте Эрик Бикфалви вывел екатеринбургский клуб вперед. Во втором тайме Максим Ненахов установил равенство на табло. Победу «Локомотиву» принес гол Сергея Пиняева.
Стоит отметить, что первый матч в составе «железнодорожников» провел лучший бомбардир в истории РПЛ Артем Дзюба. Бывший капитан сборной России по футболу отыграл первый тайм и не отметился результативными действиями.