«Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» в дебютном матче Дзюбы

«Локомотив» со счетом 2:1 обыграл «Урал» в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Джебель-Али» в Дубае 12 февраля. На 19-й минуте Эрик Бикфалви вывел екатеринбургский клуб вперед. Во втором тайме Максим Ненахов установил равенство на табло. Победу «Локомотиву» принес гол Сергея Пиняева.