Согласно информации издания Aktuálně, знаменитый курорт Карловы Вары терпит огромные убытки из-за отсутствия российских туристов, у которых это место было очень популярным. Сейчас же, даже несмотря на попытки привлечь русских, живущих за границей, экономика чешского городка терпит крах.
Ради чего Чехия пожертвовала частью своей экономики, подхватив русофобию, объяснил корреспонденту ФАН политолог Иван Аркатов.
«На мой взгляд, здесь причина не только в отсутствии российских туристов — это как одна из причин. А в больших экономических проблемах, которые возникли у граждан Евросоюза, в первую очередь связанные с оплатой коммунальных платежей и энергоносителей (отопления, горячей воды, электричества). Я думаю, оказавшись в подобных ситуациях, люди обычно экономят как раз на таких вот не самых актуальных расходах, в том числе и на отдыхе. Тут, соответственно, вопрос к руководству Чехии. Но тут нужно понимать: если бы они могли и хотели, я думаю, не участвовать во всей этой энергетический вакханалии Евросоюза, то они бы этого не сделали. А так, “вашингтонский обком” им сказал сделать, товарищи из Брюсселя им еще настойчиво это посоветовали, и все, чешским властям приходится выполнять указания, к сожалению, в ущерб своим же гражданам», — поделился своим мнением эксперт.
Ранее Иван Аркатов рассказал, как следует наказать Литву за выпады в адрес российских посольств в Европе.