Политолог Аркатов: турцентры Чехии остались без россиян по решению «вашингтонского обкома»

Согласно информации издания Aktuálně, знаменитый курорт Карловы Вары терпит огромные убытки из-за отсутствия российских туристов, у которых это место было очень популярным. Сейчас же, даже несмотря на попытки привлечь русских, живущих за границей, экономика чешского городка терпит крах.